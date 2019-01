AGGIORNAMENTO modello americano, che CAMBIAMENTO rispetto a stamattina!

PUNTO 1: blanda depressione sull'Italia nel fine settimana; il modello conferma una struttura di bassa pressione a maglie larghe sulla nostra Penisola foriera di tempo moderatamente instabile su diverse regioni.

Il freddo in arrivo al nord farà probabilmente slittare i fenomeni prima verso il centro poi in direzione del meridione, anche se l'esatta ubicazione delle precipitazioni è ancora in fase di studio.

PUNTO 2: intensificato il freddo tra lunedi 21 e martedi 22 gennaio (seconda mappa); rispetto alla corsa precedente, questa tende ad intensificare il freddo sia in Europa che in Italia, soprattutto al nord (dove potrebbero entrare isoterme anche inferiori a -5° a 1500 metri).

Più mite il clima sulle Isole e le estreme regioni meridionali dove le temperature alla medesima quota saranno di poco sopra lo zero.

PUNTO 3: affondo freddo sull'Europa centro-occidentale; rispetto alla corsa precedente, questa riduce molto la portata del getto atlantico, consentendo un affondo freddo centro-occidentale con serie ripercussioni sullo scacchiere italico nei giorni seguenti (terza mappa).

Al momento ci fermiamo qui, con la consapevolezza che la situazione dopo il giorno 20 si sta piano piano delineando, ma presenta comprensibili punti ancora poco chiari.

