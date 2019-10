Affondo INVERNALE dai primi di novembre? Anche la NEVE?

Primi di novembre con maltempo di vero stampo tardo autunnale o addirittura simil invernale? Perché no! Il modello americano ci crede (e non solo lui), mostrando diverse soluzioni che portano tutte ad una medesima conclusione: depressione nell'area mediterranea, sostenuta da aria fredda di origine artica, calo delle temperature e conseguente maltempo, anche nevoso in montagna.

L'ipotesi più clamorosa è quella che il modello ci mostra nella sua ipotesi ufficiale per domenica 3 novembre: freddo, depressione in discesa dal nord verso il centro e il sud, precipitazioni e neve sino alla media quota:

Pare in effetti una soluzione un po' estrema; ci pensa allora il modello stesso mostrando scenari più plausibili per lo stesso intervallo di tempo, come vediamo qui sotto; la saccatura è più atlantica che russa e il maltempo di stampo meno invernale ma sempre incisivo e in fondo cambia poco:

E in che direzione va la media degli scenari? Considera questo tipo di evoluzione? Assolutamente si, la sposa in modo abbastanza evidente e la cosa che ci fa pensare che possa essere davvero questa l'evoluzione al 55% è anche l'analisi del differenziale, che vede l'onda depressionaria raggiungere proprio il nord Italia per la stessa giornata: