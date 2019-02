Aereo in balia del vento a Gibilterra: le immagini impressionanti!

Nei giorni scorsi il vento ha sferzato intensamente anche il Mediterraneo occidentale. Le immagini che vi mostriamo arrivano dallo Stretto di Gibilterra.

Un aereo della British Airways che era partito da Londra Heathrow ed era diretto proprio all'aeroporto di Gibilterra (BA492) è stato dirottato a Malaga per i fortissimi venti che hanno reso impraticabile l'atterraggio. Nel filmato, si osserva l'aereo ondeggiare vistosamente a causa delle turbolenze.

Erano le 12:20 del 25 febbraio, il velivolo sarebbe dovuto atterrare di lì a poco sulla pista dell'aeroporto di Gibilterra. A causa del forte vento, però, il pilota è stato costretto a virare a nord, verso Malaga, quest'ultimi partiti poi dalla città spagnola in autobus verso Gibilterra dove, alle 16:30, hanno raggiunto finalmente la loro destinazione.

A seguire anche un filmato registrato dall'interno dello stesso aereo. I passeggeri hanno vissuto sicuramente momenti non facili, ma per fortuna non si segnalano conseguenze.

