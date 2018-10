Aereo atterra con vento fortissimo durante la tempesta Callum [VIDEO]

Vi mostriamo un video divenuto virale sul web e sui social, in cui si può osservare un atterraggio da brividi all'aeroporto di Bristol, nel Regno Unito, durante una tempesta di vento.

L'aereo si è trovato in mezzo a venti lineari fortissimi, con raffiche attorno ai 100 km/h che soffiavano sulla pista, ma il pilota è riuscito ad atterrare senza particolari conseguenze per i passeggeri. Nessuno infatti è rimasto ferito e l'areo non ha subito alcun danno.

L'accaduto si è verificato il 12 ottobre, quando nel Regno Unito si è abbattuta la tempesta "Callum", che ha causato piogge torrenziali e venti oltre i 120 km/h fra Irlanda, Galles e zone più occidentali dell'Inghilterra.