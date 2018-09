Accidenti! Possibili ALLUVIONI lampo in arrivo da lunedì su…(Mappe interne)

Lungo i bordi degli anticicloni spesso si verificano eventi atmosferici di notevole rilevanza, spesso trascurati o sottovalutati anche dagli addetti ai lavori.



Un'alluvione lampo può verificarsi anche da una singola cella temporalesca che stazioni su una porzione di territorio per un paio d'ore, sfruttando una corrente che sia in grado di rigenerarla costantemente.



Qualcosa di analogo si riscontra anche lungo il bordo degli anticicloni; in questa porzione di territorio infatti vengono messe a stretto contatto masse d'aria di origine diversa e questo incontro si ripete sino a quando non cessano le condizioni che lo hanno permesso: si parla di anticicloni bloccanti, con l'aria instabile che seguita a spingere senza trovare la possibilità di sfondare e deve in qualche modo circumnavigare l'anticiclone.



Tra lunedì e martedì, pur con gli opportuni distinguo, si teme che possano realizzarsi queste condizioni a ridosso della Sardegna e poi della Sicilia occidentale, con fenomeni costretti a persistere per ora tra Campidano, Sulcis, Ogliastra, Sarrabus-Gerrei, oltre che tra Ustica, Egadi, Trapanese, Palermitano.



Temporali che per la conformazione del territorio e la violenza dei fenomeni che si verificano con base marittima in questa stagione, talvolta possono appunto provocare smottamenti, frane, allagamenti che possono sfociare in alluvioni .



Anche per un temporale si può morire, certamente: dunque non abbassiamo mai la guardia, non trascuriamo un allarme, anche se può sembrare eccessivo.