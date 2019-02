A22 del BRENNERO bloccata per NEVE: di traverso mezzi pesanti, disagi notevoli!

La neve paralizza la A22. L'autostrada del Brennero è chiusa in direzione nord tra Chiusa e Vipiteno per mezzi pesanti bloccati. Si è formata una coda di 12 chilometri, anche il servizio strade ha difficoltà a proseguire e a raggiungere i mezzi.



Anche la statale del Brennero è attualmente impraticabile tra Vipiteno e il Brennero per la troppa neve sulla sede stradale, anche in Val Venosta situazione quasi alla paralisi nella zona di Gomagoi. come anche la statale della Val Venosta a Gomagoi.



Centinaia di persone sono rimaste bloccate in auto per tutta la notte e la situazione si è fatta molto pesante, tanto che si sconsiglia vivamente di non mettersi in viaggio verso l'Austria e di uscire per il momento a Bolzano sud. Su gran parte dell'Alto Adige sta continuando a nevicare, specie in Val Pusteria.



Allarme alluvione e "codice arancio" in Toscana per rischi idrogeologico-idraulico nelle zone Bisenzio-Ombrone Pistoiese e Mugello-Vadisieve. Lo comunica la Protezione Civile della città Metropolitana di Firenze.



Il torrente Ombrone ha superato il secondo livello di guardia all'idrometro di Poggio a Caiano, mentre il fiume Bisenzio si mantiene sopra il primo livello di guardia all'idrometro di San Piero a Ponti.



Preoccupazione per la piena del Tevere anche a Roma: chiusi gli accessi alle banchine. Lo rende noto il Dipartimento Sicurezza e Protezione Civile di Roma Capitale comunicando "l'avvenuta chiusura degli accessi alle banchine del Tevere nel tratto urbano con il superamento della prima soglia di attenzione del livello del fiume Aniene (SA1)".