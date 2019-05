A fine mese SCOPPIERA' il CALDO?

Scoppierà il caldo a breve? Il passaggio di consegne tra primavera ed estate è davvero prossimo? Qualche segnale verso il caldo in effetti c'è dai primi di giugno. Bisogna capire se si tratta di movimenti azzardati dei modelli, oppure no.



Certamente non arriveremo facilmente a scenari come quello rappresentato nella foto, per ora non sono infatti previste ondate di caldo tali da costringerci a ricorrere alle fontane per rinfrescarci:

In realtà la fase finale di maggio sarà ancora facilmente caratterizzata dalla presenza di un canale depressionario che dispenserà rovesci e temporali su gran parte del Paese tra lunedì 27 e mercoledì 29 maggio, come si può facilmente osservare da questa mappa del modello americano:

Nei giorni successivi è facile che i fenomeni tendano a localizzarsi lungo le regioni adriatiche e la dorsale appenninica centrale e meridionale, come si evince chiaramente da questa mappa prevista per sabato 1° giugno:

Una vera affermazione dell'anticiclone potrebbe verificarsi nei giorni successivi, diciamo da domenica 2 a mercoledì 5 giugno e questo potrebbe coincidere davvero con giornate stabili, soleggiate e caratterizzate da un po' di CALDO MODERATO.

Nella mappa qui sotto vedete infatti l'affermazione dell'anticiclone, ma in quella successiva, relativa alle temperature previste a 1500m, si nota che le temperature più elevate rimarranno localizzate sull'Iberia e sul nord Africa, senza raggiungere direttamente l'Italia, che comunque al suolo sperimenterebbe qualche valore prossimo ai 29-30°C, del resto tipico del periodo e semplicemente legato al generoso e prolungato soleggiamento, e non tanto alla massa d'aria:

IN SINTESI

-Tempo inaffidabile, spesso temporalesco e fresco o mite sino alla fine del mese di maggio.

-Un po' più stabile per qualche giorno dai primi di giugno con un po' di caldo.