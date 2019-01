9 febbraio 1965: la più grande nevicata su ROMA (video storico)

Risale a 50 anni fa la nevicata più intensa che abbia interessato la città di Roma nell'arco delle 24 ore.



Il 9 febbraio 1965 la Capitale fu infatti ricoperta da 30 centimetri di neve, in qualche zona anche 40 centimetri, prodotti della nevicata più copiosa mai caduta sulla città non soltanto nel Novecento, ma anche dei due secoli precedenti (le rilevazioni, grazie all'Ucea, risalgono infatti al 1741).





Per rendere l'idea dell'eccezionalità dell'evento la neve iniziò a cadere nelle prime ore del mattino, continuò con intensità crescente fino alle 10, poi moderata sino alle 12, in forma attenuata ed intermittente nel pomeriggio.



Come si nota dalla carta sinottica qui a fianco, una robusta irruzione di aria fredda da est lungo il bordo del "solito" anticiclone, scavò un profondo minimo depressionario, da cui prese origine la nevicata, che partì come pioggia nella notte, per poi girare rapidamente in neve.



Le temperature in quota raggiunsero i -4°C a 1500m e su Roma si scese attorno allo zero grazie soprattutto all'intensità delle precipitazioni. La temperatura minima della giornata fu di -1°C.





L'ultima nevicata intensa che ha interessato Roma nel secolo scorso fu quella del febbraio 1986 che produsse un manto nevoso dello stesso spessore di quella del 1965 ma, in quell'occasione, la precipitazione nevosa si svolse per circa 48 ore a fasi alterne. Neve di una certa rilevanza cadde anche nel febbraio del 2010.

L'ultima nevicata importante resta comunque quella del febbraio del 2012.

Qui sotto riportiamo un filmato eccezionale della nevicata di quel magico 9 febbraio 1965.