VIDEO** Una nevicata spettacolare ad Oslo

Quanti di voi avrebbero voluto essere ad Oslo ieri sera? Un fronte caldo, di quelli che tanto tempo fa portavano la neve anche in Valpadana, ha coinvolto giovedì sera il sud della Norvegia e della Svezia, creando le condizioni ideali alla caduta della neve sino a quote pianeggianti. Il fenomeno è stato quindi favorito dal sovrascorrimento dell'aria umida e mite in arrivo dall'oceano Atlantico, al di sopra di un "cuscinetto" d'aria più fredda affluito in precedenza. E' una dinamica abbastanza frequente da osservare nel sud della Norvegia, sono nevicate che poggiano la loro origine nella particolare orografia del territorio e risultano particolarmente spettacolari.







Lungo la costa ovest troviamo una catena montuosa che blocca l'avanzata delle correnti oceaniche verso il fiordo di Oslo. Una città come Bergen, che è posta ad una latitudine più alta rispetto ad Oslo, risulta particolarmente esposta alle correnti temperate oceaniche, presenta una media di precipitazioni nevose annue estremamente bassa.



La nevosità cresce gradualmente mano a mano che ci si sposta verso nord oppure verso est, anche sè, in entrambe i casi, cambiano le dinamiche adatte alla caduta della neve sino al piano. Sul nord della Norvegia le nevicate sono provocate dall'azione delle depressioni artiche, mentre nel sud della Norvegia, il fiordo di Oslo ed il mar Baltico, molte nevicate sono indotte da processi di sovrascorrimento umido e mite sopra aria fredda affluita in precedenza, rientrando quindi nella famigerata casistica delle 'nevicate da addolcimento'.