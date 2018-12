VIDEO*** Ghiaccio e neve in strada, spiacevoli conseguenze per questo automobilista

La prudenza alla guida è un comportamento che deve essere messo sempre in primo piano, nel video sottostante, risalente a qualche giorno fa su Sarajevo (Bosnia), una brutta disavventura per un automobilista sprovveduto che perde completamente il controllo del proprio mezzo, sbandando a velocità sostenuta contro un palo dell'illuminazione stradale. Durante la stagione invernale incidenti di questo tipo sono molto frequenti ed occorre fare molta attenzione alla cosiddetta 'pioggia congelantesi', uno strato di acqua ghiacciata estremamente scivoloso che può recare parecchie insidie. La pioggia che congela si sviluppa quando cade una precipitazione allo stato liquido, pur in ambiente sotto lo zero. La pioggia a contatto con gli oggetti ricongela sotto forma di ghiaccio compatto e trasparente.



Lastre di ghiaccio possono svilupparsi con la sola pressione delle ruote contro la neve. Questo accade perche quando la pressione aumenta sopra uno strato di neve, si verifica un abbassamento del proprio punto di congelamento , creando una sottile pellicola di acqua quasi invisibile e molto scivolosa.



Quello che si verifica sulle nostre strade è lo stesso principio che consente di pattinare sul ghiaccio, in quel caso sono le lame affilate e sottili dei pattini che concentrando la pressione su una zona ristretta, agevolano lo scioglimento del ghiaccio che poi ci consente di pattinare facilmente, riducendo drasticamente l'attrito. Quando questo fenomeno si verifica in strada, ad opera della grande pressione sulle ruote esercitata dalle autovetture, la neve può sciogliersi e compattarsi, formando uno strato sottile e scivoloso.



Durante la marcia in caso di neve, le precauzioni da adottare sono semplici; evitare manovre improvvise, moderare la velocità, utilizzare 'marce basse', evitare frenate troppo brusche. In caso di sbandamento cercare di assecondare il movimento del mezzo, evitando di frenare improvvisamente.