"Smagliature" nell'alta pressione: mercoledi qualche pioggia sulla Sardegna

Non solo alta pressione e mitezza durante questa settimana in Italia. E' vero che la figura stabilizzante dominerà la scena mediterranea ed italica, tuttavia non si tratterà di un dominio indiscusso.

La prima crepa nel grande colosso anticiclonico si presenterà nella giornata di mercoledi 8 gennaio; ecco il quadro sinottico atteso alle ore 13 della giornata in parola secondo il modello americano:

Il flusso atlantico con le sue perturbazioni seguiterà a scorrere a nord del 50° parallelo, mentre l'aria fredda si sarà portata verso la lontana Turchia. Sull'Italia, nonostante la presenza dell'alta pressione, avremo disturbi in seno ad una blanda depressione posizionata nei pressi della Sardegna.

Pochi gli effetti nel campo dei fenomeni, che saranno relegati essenzialmente all'Isola. Di seguito, la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco di tutta la giornata di mercoledi 8 gennaio sempre secondo il modello americano :

Ecco i rovesci che si concentreranno essenzialmente sullo Stretto di Sicilia e sul Canale di Sardegna. La Sardegna dovrebbe comunque essere interessata da qualche pioggia, soprattutto sul settore orientale. I rovesci si potrebbero avvicinare al Trapanese in Sicilia, ma non dovrebbero proseguire oltre.

Su tutte le altre regioni l'alta pressione seguiterà a svolgere egregiamente il suo ruolo con cieli sereni e temperature miti. Vi saranno però le nebbie soprattutto sulle pianure del nord e nelle aree interne dell'Italia centrale.

