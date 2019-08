"Red Sprites" sopra la Lombardia, uno dei fenomeni elettrici più misteriosi della nostra atmosfera

Nella serata di martedì 6 agosto, un forte temporale ha interessato la Lombardia settentrionale, dando luogo ad uno dei fenomeni elettrici d'alta quota più affascinanti. Si tratta dei cosiddetti Red Sprites, un fenomeno elettrico che si manifesta nella ionosfera, dalle origini ancora sconosciute. Queste splendide immagini sono state scattate da Roger Spinner dall'osservatorio di Montsevelier, utilizzando una telecamera Sony Alpha 7s: "gli sprites rossi lampeggiavano sopra un temporale del nord Italia a circa 215 chilometri di distanza".

Spinner è riuscito ad immortalare almeno tre sprites a forma di medusa, con una altezza stimata di oltre 40 km.-Gli sprites sono nati sopra una grossa cella temporalesca sulla Lombardia. L'origine di questi fenomeni è ancora sconosciuta, sono fulmini che si sviluppano nella cosiddetta ionosfera, una fascia dell'atmosfera terrestre ancora poco indagata poiché difficile da raggiungere con le sonde meteorologiche. Alcuni scienziati ritengono che questi fenomeni siano provocati dall'interazione tra i raggi cosmici ed i campi elettrici prodotti dai temporali. Ecco le fantastiche riprese dei Red Sprites effettuate negli Stati Uniti da Pekos Hank, famoso stormchaser americano:





I Red Sprites sembrano essere favoriti da sistemi convettivi a mesoscala che tendono a produrre fulmini di maggiori dimensioni e con maggiore frequenza. L'osservazione di questi fenomeni è agevolata in atmosfera limpida da una distanza di almeno 100 km dal temporale. Fino a pochi anni fa sarebbe stato impossibile produrre immagini di alta qualità come quelle che possiamo osservare in questi scatti, le magie della nuova tecnologia.