NEVE*: attenzione a domenica! Potrebbe cadere a quote molto basse al nord

I fondovalle del nord nel mirino della neve già domenica 1° dicembre.

Qualche refolo più freddo e secco di vento da nord, un leggero ma non trascurabile rientro di correnti da est alle quote medio-basse tra sabato e l'alba di domenica ed ecco i valori attesi a 1500m proprio nelle prime ore di domenica dai vari modelli. In sequenza l'europeo, il tedesco e il più "mite" americano:

Le precipitazioni più importanti arriveranno gradualmente da SW nel corso della mattinata su tutto il nord-ovest e nel pomeriggio anche al nord-est, accompagnate però anche da un progressivo, anche se lento rialzo termico, che comincerà a manifestarsi tra le Orobie e le Dolomiti del Brenta già in mattinata, poi anche sui restanti settori lombardi, del basso Cadore, delle Prealpi Carniche e Giulie.



Nel frattempo si dovrebbe partire come neve già a quote collinari sull'estremo nord-ovest, segnatamente Torinese e Cuneese, fondovalle aostano e poi anche sull'Ossola. Potrebbe nevicare su Cuneo, Domodossola, Aosta, la collina di Torino con fiocchi bagnati anche in città per qualche ora non esclusi.



In Lombardia la neve potrebbe raggiungere il Varesotto e la Val Ganna, in Ticino il fondovalle nel Sopraceneri, con fiocchi a Bellinzona, in Val d'Adige potrebbe nevicare molto bagnata o mista da Trento verso nord per qualche ora, mentre pioverebbe sul basso Cadore.



Oltre i 900-1000m cumunque gli accumuli risulteranno rilevanti con una coltre stimata in oltre 20-25cm, oltre i 40cm oltre i 1500m. L'attendibilità dei valori termici previsti non è però ancora cosi alta da avallare in toto questa previsione.