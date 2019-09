"LORENZO" verso l'Europa? Il MODELLO CANADESE ci crede!

Stabilire adesso le mosse che seguirà l'uragano Lorenzo nei primi giorni di ottobre è quanto più difficile ci possa essere per le elaborazioni modellistiche. Tuttavia, se per qualche caso fortuito dovesse avvicinarsi all'Europa, sarà ormai declassato a ciclone extratropicale.

In questa sede vi proponiamo l'ipotesi imbastita questa mattina dal modello canadese che lo vedrebbe arenarsi sul nord della Francia nei primi giorni di ottobre. Vi ricordiamo che si tratta solo di ipotesi, di conseguenza non prendete questa analisi come una previsione propriamente detta.

Partiamo comunque dal suo aggancio, che avverrebbe in pieno oceano mercoledi 2 ottobre:

La prima ed inevitavile reazione sarà l'aumento della pressione ad est dell'uragano medesimo, ovvero sulla Penisola Iberica e l'Europa occidentale.

Venerdi 4 ottobre, sempre secondo il modello canadese, Lorenzo si porterà in traiettoria con le Isole Britanniche, facendo calare in parte la pressione sull'Europa occidentale:

Notate come l'ex uragano sembri attirato dalla vasta depressione fredda presente sull'Europa nord orientale e sulla vicina Russia.

Sabato 5 ottobre potrebbe avvenire il "fattaccio":

Ecco ciò che resterà di Lorenzo (ridotto ormai a depressione extratropicale) che si appoggerà tra l'inghilterra e il nord della Francia. Potrebbe entrare nel Mediterraneo da nord-ovest? Beh, adesso pretendete troppo! Da quella posizione non si potrà escludere niente, ma bisognerà innanzitutto stabilire se in quella posizione ci arriverà davvero.

Per il momento le possibilità sono basse, attorno al 30-35%. Restate comuque sintonizzati su Meteolive...