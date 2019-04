La Pasqua nevosa piÃ¹ bella della mia vita...

E già! Se è vero che tradizionalmente la Pasqua segna la fine del periodo freddo e l'arrivo della stagione estiva, nell'aprile del 2001 dentro l'uovo ho trovato proprio una gran bella sorpresa!



Doveva essere il classico weekend pasquale: io, mio padre e mia madre avevamo deciso di "riaprire" la casa ad Altipiani di Arcinazzo (RM) che da troppo tempo ormai giaceva nel più completo abbandono. Le previsioni annunciavano l'arrivo di una perturbazione fredda che avrebbe investito soprattutto il centro-sud.



Erano le 10:00 quando siamo partiti da Quarto (NA), la pioggia batteva rumorosamente sul parabrezza dell'auto e il termometro segnava impietosamente 10°C. Man mano che il nostro viaggio proseguiva e che ci allontanavamo dalla calda Napoli, capii che qualcosa stava cambiando: la pioggia si faceva incessante e spessa, la temperatura iniziava a scendere costantemente; prima 7 poi 6 e arrivati al casello di Frosinone addirittura 4°C.



Ma è solo quando abbiamo iniziato a percorrere le rampe della supestrada tra Anagni e Fiuggi che il sogno si era ormai trasfomato in una "bianca" realtà: la temperatura era scesa a 2°C, la pioggia era ormai mista a neve, le auto che scendevano nella corsia opposta trasportavano sul parabrezza qualche centimetro di neve e le nuvole si facevano sempre più basse e scure.



Non stavo più nella pelle, arrivati a Fiuggi la temperatura era di 1°C e la pioggia mista a neve aveva lasciato il posto ai veri e propri fiocchi che cadevano grandi e pesanti

sull' asfalto bagnato e sui fianchi delle montagne. Ma il bello doveva ancora venire: eravamo a 650m e dovevamo arrivare agli 850 di Arcinazzo.



Iniziammo a superare i primi tornanti sotto una fitta nevicata ma ben presto ci accorgemmo che la strada vecchia e accidentata non era adatta a sopportare il ghiaccio che si stava formando e con nostra spiacevole sorpresa trovammo una fila di macchine bloccate che non riuscivano a proseguire; così decidemmo di tornare a Fiuggi e dopo un breve pasto ci rimettemmo in viaggio in cerca di una strada alternativa. Con mio grande stupore e gioia scoprii che tutta la Ciociaria era stata ormai invasa dalla neve dai 400m in su!!



La nevicata proseguiva interminabile e dopo vari tentativi alle 16:30 siamo finalmente giunti a casa tramite la S.S. Sublacense; la temperatura era di 0°C e la neve cadeva ancora! Alle 18:00 la nevicata era finita e aveva lasciato un fitto e compatto strato di 20cm che copriva indistintamente strade e prati.



Sono passati molti anni e quella giornata, ma sarà impossibile dimenticare quella che sino ad ora è stata la Pasqua più bella della mia vita.