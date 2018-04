Microclimi locali: Pianura Padana e Liguria a confronto...

Per un abitante della Pianura Padana è sempre un dilemma venire il Liguria...un dilemma meteorologico, ovviamente.

Pur essendo molto vicini tra loro, questi due comparti presentano differenze assai marcate dal punto di vista atmosferico; la presenza del mare e del retrostante Appennino a volte "isolano" la Liguria dal resto del settentrione, ad esempio come è avvenuto nella giornata di ieri (giovedì).

L'immagine satellitare di ieri mette in luce come su tutto il settentrione splendeva il sole tranne in Liguria, alle prese con nubi basse e pioviggini.

Osservate invece cosa sta succedendo nella mattinata odierna (venerdì 27); dal punto di vista meteo abbiamo una situazione quasi opposta.

In Liguria splende un sole quasi estivo e non è presente nemmeno una nube, mentre molti settori della Pianura Padana (non tutti) sono alle prese con molta nuvolosità.

Cosa determina queste differenze così marcate tra questi due comparti relativamente vicini? Sono le correnti nei bassi strati.

Nella giornata di ieri (giovedì 26) era presente nei bassi strati un flusso di correnti umide da sud-ovest. Tutta l'umidità del mar Ligure restava intrappolata a sud dell'Appennino interessando la costa ligure (con la classica Maccaja).

La Pianura Padana (specie la parte bassa) restava quindi in una situazione di sottovento, con cielo limpido e temperature elevate.

Oggi (venerdì 27), il quadro eolico si è invertito...o meglio si è proprio capovolto. Le correnti umide da sud-ovest nei bassi strati sono state sostituite da un flusso altrettanto umido, ma proveniente da est.

A restare in sottovento in questo caso è proprio la costa ligure; tutta la nuvolosità proveniente da est resta intrappolata al di la dell'Appennino addensandosi in pianura, mentre lungo le coste liguri splende un sole quasi estivo.