Asteroide Itokawa, grande scoperta : trovate tracce di acqua sulla roccia spaziale

Un'importante scoperta arriva dall'Arizona State University, dove un gruppo di scienziati hanno affermato di aver rilevato tracce di acqua sull'asteroide Itokawa, corpo roccioso spaziale a forma di "nocciolina", come potete osservare dall'immagine. Questo asteroide è lungo circa 550 metri ed è largo tra 213 e 305 metri : la sua orbita attorno al Sole dura ben 18 mesi e parte del suo percorso si intreccia con quello della Terra.

Si tratta di un asteroide di classe S : per quanto piccoli, asteroidi di questo tipo sono in grado di contenere numerosi materiali volatili e anche composti fondamentali come l'acqua, da poco scoperta all'interno della roccia spaziale. Gli scienziati spiegano che hanno esaminato i campioni dell'asteroide Itokawa e, per puro caso, hanno osservato molecole di acqua in quantità nettamente superiori rispetto alla media degli oggetti presenti nel nostro sistema solare. “Finché non lo abbiamo proposto, nessuno aveva mai pensato di cercare acqua”, ha dichiarato Maitrayee Bose, “Sono felice di annunciare che la nostra intuizione ha dato i suoi frutti”.

Il team di scienziati ha spiegato che per scovare l'acqua è stato necessario ricorrere alla Spettrometria di Massa a Ioni Secondari su nanoscala, tramite la quale sono stati in grado di misurare i frammenti del campione, che si sono dunque rivelati ricchi d'acqua.