Super anticiclone: una via di uscita nel lungo termine

La circolazione atmosferica prevista nel prossimo futuro, sarà caratterizzata dala presenza di un forte anticiclone in grado di monopolizzare le condizioni atmosferiche europee ancora per diversi giorni. Allo stato attuale possiamo confermare con ragionevole sicurezza che il nuovo anticiclone attualmente in fase di rinforzo sul Mediterraneo e sull'Europa, sarà in grado di influenzare l'andamento delle condizioni atmosferiche europee almeno sino al termine di settembre. Spingendo il nostro sguardo alle lunghe distanze previsionali, due grandi poli depressionari tenteranno di spingersi gradualmente sempre più a sud, con il tentativo di raggiungere il Mediterraneo forse già entro la terza decade di settembre.



Ancora non è facile comprendere quali di queste due azioni depressionarie avrà la meglio, da un lato troveremo infatti una depressione a carattere freddo sulla Penisola Scandinava, dall'altro una depressione atlantica che tenterà di allungare la sua influenza sull'ovest Europa. Ecco una previsione del modello americano riferita a mercoledì 25 settembre, con l'ipotesi di un affondo depressionario sull'Europa occidentale:

In linea generale la via d'uscita al nuovo periodo di caldo previsto nel corso dei prossimi giorni, sarà lunga e tortuosa, appare probabile il proseguimento di un trend termico complessivamente superiore alle medie del periodo almeno sin verso la fine del mese. Una volta giunti nella terza decade settembrina, tutti i modelli sembrano tuttavia confermare un graduale indebolimento dell'anticiclone con il rientro della pressione e dei geopotenziali entro la normalità ma con un quadro termico complessivamente ancora leggermente superiore alla media.



Difficile ancora stabilire con precisione se questa "convalescenza" riuscirà o meno a condurci in tempi abbastanza brevi verso una sinottica di stampo più autunnale ma ad ogni modo, questo potrebbe essere un primo passo. Ecco la previsione del modello europeo riferita a sabato 21 settembre, l'anticiclone inizia a migrare verso il centro Europa: