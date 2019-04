METEO ITALIA a 15 giorni: ancora PIOGGIA, ma...

Direttamente dal nostro centro meteo di previsioni meteorologiche di METEO ITALIA S.r.l. (www.meteoitalia.it) vi proponiamo le previsioni a lungo termine con l'ausilio dei più avanzati modelli fisico matematici.



Sino a metà mese, ed anche oltre, il tempo verrà condizionato da una pesante anomalia pressoria sulla Scandinavia, che da una parte veicolerà depressioni atlantiche verso il Mediterraneo e dall'altra consentirà la loro interazione con masse d'aria fredda in arrivo dall'est europeo sotto "la linea" di confine dell'alta pressione.



Ecco infatti una carta barica prevista dalla media dei 20 possibili scenari per mercoledì 17 aprile : si nota ancora la presenza di un anticiclone sulla Scandinavia e condizioni di tempo instabile nell'area mediterranea, specie sul nord Italia:







L'anomalia si coglie anche dalla mappa della probabilità che mercoledì 17 aprile sulla Scandinavia per il periodo in oggetto si riscontrino pressioni superiori ai 1030hPa, che risultano puntualmente elevate, guardate la mappa: la colorazione rosso viva ne è la testimonianza lampante (probabilità molto elevate):





Cosa potrebbe succedere nei giorni successivi? Il modello americano perde "certezze" ma ritiene sufficientemente probabile un'estensione dell'anomalia pressoria verso sud entro sabato 20 aprile : questo porterebbe ad una stabilizzazione del tempo e quindi l'arrivo del bel tempo anche su tutta l'area mediterranea e dunque italiana, come mostra la mappa che segue, che prova ad individuare la risalita di un anticiclone subtropicale e la sua parziale fusione con quello russo:





A rendere più credibile questa possibile evoluzione ci pensa l'ultima carta che vi proponiamo: quella relativa alle anomalia pressoria prevista per lo stesso periodo ( 20 aprile ): si nota proprio con la colorazione rossa la possibilità che il Mediterraneo almeno parzialmente venga coinvolto da pressioni più alte del normale. Questo porterebbe tempo più stabile e soleggiato quasi ovunque:







IN SINTESI:

da martedì 16 a giovedì 18 aprile: ancora occasioni per precipitazioni anche temporalesche, soprattutto tra nord e centro e clima fresco.



da venerdì 19 a lunedì 22 aprile: possibile miglioramento del tempo e rialzo termico, ipotesi da confermare.

