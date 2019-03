Meteo a 15 giorni: verso un tempo instabile e più freddo?

La staticità del mese di febbraio potrebbe diventare un lontano ricordo.

La fase di ricompattamento del vortice polare che ci ha fatto uscire da una pericolosa deriva anticiclonica, potrebbe terminare nell'arco della seconda decade di marzo.

La frenata del getto atlantico che dovrebbe avvenire attorno a metà mese, viene contemplata da gran parte degli elaborati. Gli effetti che potrebbe avere questa situazione in Italia sono in fase di studio; tuttavia, alcune carte calcano non poco la mano con la discesa di un vasto nocciolo freddo sull'Europa centro-occidentale nel periodo in questione.

La prima mappa è l'analisi proposta questo pomeriggio dal modello americano parallelo per la giornata di mercoledi 13 marzo; si nota un poderoso blocco circolatorio in Atlantico e la discesa di una depressione fredda di matrice artica che potrebbe interessare anche l'Italia, segnatamente i settori centro-settentrionali del Paese.

In altre parole, se questa tesi fosse confermata, arriverebbero rovesci anche nevosi a quote non elevate sia al nord che al centro, mentre il meridione vedrebbe una risalita umida da sud con piogge più o meno diffuse, ma in un contesto più mite.

Il medesimo modello (ovvero l'americano parallelo) opterebbe successivamente per l'apertura di un corridoio freddo ed instabile che dal nord Atlantico si getterebbe a capofitto nel Mediterraneo, rinnovando l'instabilità in un contesto anche piuttosto freddo.

La seconda mappa mostra la situazione attesa in Europa nella giornata di sabato 16 marzo; notate l'alta pressione che dovrebbe restare defilata sull'Atlantico portoghese, facendo da scivolo ai nuclei instabili sopra citati.

Con questa situazione il tempo in Italia non potrà che mantenersi instabile e abbastanza freddo, con poche fasi soleggiate tra una perturbazione e l'altra.

La terza mappa mostra infine la media degli scenari del modello americano valida per giovedi 14 marzo.

Pur presentando una situazione maggiormente edulcorata dalla solita alta pressione posta ad ovest, anche la media mostra la volontà di penetrazione dell'aria fredda sull'Italia e parte del Mediterraneo nel periodo sopra citato.

Nei prossimi giorni faremo il punto della situazione in base alle nuove uscite modellistiche; per il momento continuate a seguirci.

