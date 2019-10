Meteo a 15 giorni: verso un BIVIO stagionale importante?

Una depressione che rimane isolata nel Mediterraneo e cerca rinforzi per protrarre la sua azione instabile. E' questo lo scenario che dovremmo ritrovare per la fine del mese di ottobre e che i modelli stanno tracciando. Il punto è che non sanno come proseguire perché si trovano davanti ad un bivio che propone scenari opposti.

Ci sono due strade che partono dal bivio: una propone una soluzione tecnicamente spettacolare per gli addetti ai lavori ma decisamente ESTREMA, con la depressione che entro lunedì 28 verrebbe agganciata da una saccatura di origine polare in grado di raggiungere l'Italia e il centro Europa andando a determinare un'importante svolta stagionale.

Era la soluzione che vedevano in molti sino a 48 ore fa e che poi è stata scartata quasi senza appello; ora ritorna ma in modo poco convinto e convincente, mentre la seconda, molto più classica e statisticamente anche ineccepibile, mostra per lo stesso periodo il ritorno per alcuni giorni dell'anticiclone a protezione del Mediterraneo.

Allora la domanda sorge spontanea: ma al bivio non si può andare diritto in mezzo ai campi e tracciare una terza via? Perché no! Il punto è QUALE?



Al momento infatti gli scenari sono talmente caotici e confusi che si fatica a trovare una soluzione intermedia, che potrebbe comunque risultare quella di un flusso di correnti atlantiche MODERATAMENTE PERTURBATE alternate a pause anticicloniche di breve durata, tipo quello che vi mostriamo qui sotto.

Il fatto però che vengano mostrati scenari così estremi (per esperienza) deve metterci in guardia da semplificazioni di comodo; il modello forse sotto traccia vuole dirci qualcosa di molto diverso. Sta probabilmente al fiuto dei previsori capire COSA...Alla prossima!



SINTESI PREVISIONALE da SABATO 26 ottobre a SABATO 2 novembre:

Nota: molta incertezza viene evidenziata oggi dai modelli matematici per il periodo in oggetto.

La fase iniziale del periodo dovrebbe vedere ancora la marginale influenza della depressione mediterranea con PIOGGE in spostamento sabato 26 dal Tirreno verso l'Adriatico ma in graduale indebolimento.

Da lunedì 28 ottobre la situazione si presta a molte interpretazioni e vi rimandiamo a nuovi aggiornamenti dove verrà tracciata una linea di tendenza più attendibile.