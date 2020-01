Meteo a 15 giorni: veloce passaggio perturbato a fine mese, poi ancora ANTICICLONE

Qualche piccolo strappo, qualche momento di indecisione, ma è sempre l'ora dell'anticiclone.

Lo strappo di cui parliamo si manifesterà con buona probabilità tra mercoledì 29 e giovedì 30 gennaio, perché in quell'occasione una lieve flessione del campo barico, consentirà ad un cavo d'onda depressionario di sfondare sulle nostre regioni nord-orientali con un carico di rovesci e anche di nevicate oltre gli 800-1000m.



Il fronte dovrebbe poi scivolare verso i Balcani, interessando per qualche ora anche le nostre regioni centrali e meridionali, specie del medio-basso Adriatico e basso Tirreno, favorendo anche una breve sfuriata di venti da nord-est e una temporanea flessione delle temperature, come si evince da questa mappa:

Poi ecco la ricucitura, netta e marcata, come evidenziano molte mappe alternative del modello americano e di cui vi mostriamo un esempio qui sotto previsto per domenica 2 febbraio:

A conferire una elevata attendibilità a questa previsione ci pensa la mappa delle probabilità relativa a possibili pressioni superiori ai 1030hPa prevista per lunedì 3 febbraio. Una scala di colori evidenzia nelle zone colorate di rosso la concreta possibilità (sino al 70%) di pressioni cosi elevate, a confermare la potenza di questa figura barica, chiara anomalia barica ormai trentennale ed oltre del nostro inverno:

IN SINTESI il tempo da martedì 28 gennaio a lunedì 3 febbraio:

da martedì 28 a giovedì 30 gennaio: possibile passaggio perturbato soprattutto su nord-est, centro e sud, in particolare il medio Adriatico con rinforzo dei venti, piogge, temporali e qualche nevicata in Appennino e su centro-est Alpi dalle quote medie, effimero calo termico.



da venerdì 31 gennaio a lunedì 3 febbraio: rinforzo dell'alta pressione e di nuovo bel tempo, salvo residui addensamenti sul basso Adriatico e lo Jonio, temperature in rialzo.