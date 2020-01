Meteo a 15 giorni: variabilità, ma ancora NIENTE INVERNO sull'Italia

I primi giorni di febbraio non sembrano voler portare "consiglio" alla causa invernale sul nostro Paese. Lassù, il vortice polare continuerà a girare in maniera forsennata, negando al freddo di scendere di latitudine tramite normali saccature artiche.

Ridendo e scherzando, i primi due mesi dell'inverno meteorologico sono trascorsi senza nessuna ondata di freddo importante sul Bel Paese. Ora resta solo FEBBRAIO che avrà il compito di "salvare il salvabile", come una squadra di calcio che spera nel goal della bandiera al novantesimo.

Le prospettive, per il momento, non sono entusiasmanti in merito alle sorti dell'inverno italico; sul finire del mese avremo probabilmente un passaggio perturato da nord-ovest che porterà qualche precipitazione anche nevosa sui rilievi, ma senza punte di freddo menzionabili; la prima mappa mostra la situazione prevista in Italia per mercoledi 29 gennaio:

La mappa parla fin troppo chiaramente: saremo di fronte all'ennesimo passaggio frontale fine a se stesso, seguito dalla solita alta pressione che come un falco andrà a chiudere il rifornimento freddo retrostante. Vi sarà sicuramente qualche precipitazione anche nevosa sui rilievi, ma il tutto si concluderà con un nulla di fatto.

Esaminando la situazione che si verrà a creare esattamente 3 giorni dopo (sabato 1 febbraio) notiamo quanto accennato poco sopra:

Nuovamente alta pressione sull'Italia connessa ad un getto sparato da ovest alle latitudini medio-alte del nostro Continente; in altre parole, febbraio si presenterà con un brutto biglietto da visita, ovvero con il solito anticiclone a negare alla stagione invernale di fare il suo normale corso sul Mediterraneo e l'Italia.

A seguire, probabilmente, altri fronti da nord-ovest proveranno a penetrare sul Mediterraneo e l'Italia, ma sempre con quel sottofondo di mitezza che ci ha fatto dimentirare le fredde invernate di un tempo non troppo lontano...

