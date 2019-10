Meteo a 15 giorni: una depressione potrà condizionare il tempo sino a fine mese?

Nelle ultime ore sembra trovare credito tra i modelli la possibilità che si scavi sul Mediterraneo centrale un canale depressionario importante tra lunedì 21 e martedì 22 ottobre, in grado di originare precipitazioni su molte zone dello Stivale e di rinnovare l'instabilità anche per i giorni successivi.



La depressione infatti traslerà verso sud molto lentamente senza perdere mai del tutto la sua capacità di generare annuvolamenti e fenomeni che, come sovente accade in questi casi, finiscono poi per localizzarsi a ridosso delle Isole Maggiori e infine sul basso Tirreno.



Vediamo intanto la ritrovata convergenza modellistica per martedì 22 ottobre: come vedete sia la media degli scenari del modello europeo (prima mappa) che quella del modello canadese (seconda mappa) vedono il canale depressionario centrato proprio a ridosso del nostro Paese:

Ed ecco la fase successiva del 23-24 ottobre, con l'isolamento della depressione al sud, nei pressi della Sicilia, e il tentativo dell'alta pressione di prendere possesso del centro Europa e del nord Italia:

In realtà quando una depressione finisce per isolarsi nel Mediterraneo (cut off) può fungere da esca per altre saccature in discesa dal nord-ovest del Continente .

E' quello che qualche modello prova ad ipotizzare per sabato 26, dove prenderebbe corpo un'altra fase perturbata:

Didattica e statistica non fanno una piega, ma in realtà siamo ancora molto lontani dal veder realizzato questo progetto. Non perdetevi comunque i nostri aggiornamenti!



IN SINTESI:

da martedì 22 a giovedì 24 ottobre: Italia influenzata da una depressione con tempo instabile, a tratti anche perturbato, specie al centro e al sud, ma con fenomeni in localizzazione graduale all'estremo sud. Attendibilità media: 55%



venerdì 25 ottobre: pausa generale con tempo discreto.



da sabato 26 a lunedì 28 ottobre: nuova fase perturbata a partire dal nord-ovest ma con attendibilità bassa: 25-35%. Altre soluzioni sono al vaglio ma restano per ora tutte molto fumose e scarsamente individuabili.