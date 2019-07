Meteo a 15 giorni: un po' di instabilità fino al 20, poi caldo (moderato) in arrivo?

Nel prossimo fine settimana è attesa un'altra sfuriata instabile sulla nostra Penisola, che colpirà ancora una volta i settori orientali italiani. A seguire, almeno fino al giorno 20 luglio, permarrà sull'Italia una blanda circolazione depressionaria che potrebbe rinnovare la creazione di temporali nel pomeriggio specie in prossimità delle zone montuose e nei settori interni.

Ecco la situazione attesa sulla nostra Penisola per giovedi 18 luglio:

Si nota la presenza dell'alta pressione delle Azzorre che dal vicino Atlantico tenderà ad invadere la parte occidentale del nostro Continente anche se non in maniera franca.

In Italia, come anticipato, permarrà una blanda circolazione depressionaria al suolo sormontata da un flusso di correnti nord-occidentali in quota. Ciò sarà causa di una potenziale instabilità che si manifesterà essenziamente nelle aree interne e montuose durante il pomeriggio, con la possibilità di rovesci e qualche temporale che potrebbe sconfinare ogni tanto verso le pianure e le coste.

Climaticamente si starà bene, con un caldo del tutto sopportabile ed in linea con le medie del periodo.

Dopo il giorno 20 luglio, il modello americano indica come probabile una nuova rimonta dell'alta pressione sul Mediterraneo associata a condizioni di caldo moderato da nord a sud. Ecco la situazione attesa per lunedi 22 luglio:

Il flusso atlantico tenderà ad alzarsi di latitudine facendo spazio all'alta pressione sul Mediterraneo.

Come abbiamo già accennato, il caldo intenso dovrebbe restare confinato sul nord-Africa, mentre in Italia arriveranno condizioni di caldo moderato associato a generali condizioni di bel tempo.

Solo i settori alpini e limitate zone di pianura prossime ai rilievi potrebbero avere qualche temporale nel pomeriggio, in attenuazione non appena si spegnerà la lampadina del sole.

