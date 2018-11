Meteo a 15 giorni: un po' di alta pressione poi SORPRESE FREDDE?

Con il mese di dicembre si entra nel vivo dell'inverno meteorologico, stagione che negli ultimi anni ha regalato poche emozioni, a parte periodi di limitata lunghezza come è avvenuto ad esempio l'anno scorso.

Del resto viviamo in un Paese statisticamente caldo; di conseguenza è normale che l'inverno da noi si presenti ad episodi.

La nostra Penisola, come tutta l'Europa, è soggetta alle bizze del vortice polare: se questo accelera, le correnti divengono occidentali e la mitezza avanza dall'Oceano al Continente. Questa mossa solitamente fa fuoriuscire l'alta pressione atlantica che con un cuneo tende a protendersi verso il Mediterraneo centro-occidentale e l'Italia.

Questa situazione caratterizzerà probabilmente i primi giorni di dicembre (prima mappa); non avremo un'alta pressione inossidabile, ma spesso disturbata da infiltrazioni umide e code di perturbazioni in transito sul centro Europa che renderanno il clima variabile, ma mite.

Sul finire della prima decade di dicembre (la seconda mappa mostra la situazione a scala emisferica prevista per domenica 9 dicembre), assisteremo probabilmente ad una frenata del getto atlantico.

La mappa mostra una situazione di blocco che potrebbe prepararsi sull'Europa occidentale stante l'elevazione dell'onda atlantica verso nord-est (freccia rossa).

Se questa situazione andasse in porto, tutto lo scacchiere centro-orientale del Continente verrebbe interessato da aria molto fredda di provenienza siberiana. In altre parole, si aprirebbe un nuovo episodio di freddo sull'Italia, in attesa forse di un nuovo rinforzo del getto che potrebbe avvenire successivamente.

L'inverno comunque mostra segnali di vita. Per il momento non si vedono pachidermi anticiclonici in grado di monopolizzare la stagione per intero, come molte volte è successo. Nei prossimi giorni faremo comunque il punto della situazione alla luce delle nuove emissioni modellistiche. Continuate pertanto a seguirci...