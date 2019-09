Meteo a 15 giorni: un'anomalia pressoria manderà alla malora i piani dell'autunno?

La sottovalutazione delle sette vite dell'anticiclone è uno dei mali che affligge la modellistica attuale. Succede che per un po' costoro vedono un importante cambiamento del tempo, poi finiscono inevitabilmente per fare i conti con un'alta pressione di cui avevano minimizzato la forza e l'ostinazione.



Qualche volta la previsione appare forzata anche in senso anticiclonico e torna a campeggiare sulle carte lo schema barico che porterà la pioggia , ma molto più spesso l'anticiclone impone la sua legge e l'appuntamento con le precipitazioni viene rimandato a data da destinarsi.



Cosa accadrà allora in questo inizio d'autunno? Ottobre comincerà con una sterzata autunnale o l'anticiclone ci regalerà "ottobrate" prolungate e tempo buono per un altro lungo periodo?



Ci sono due minacce per l'anticiclone: quella atlantica mite ma comunque perturbata (che ospiterà anche un ex uragano) e quella scandinava fredda ed instabile, che ci spedirebbe quasi nel tardo autunno con nevicate precoci in montagna.



L'anticiclone o meglio l'anomalia che lo porta ad inserirsi costantemente a protezione del Mediterraneo la spunterà su entrambe? L'idea è che riesca solo in parte a realizzare questo progetto, consentendo dunque al vortice scandinavo di determinare un calo delle temperature tra giovedì 3 e sabato 5 e anche qualche fenomeno lungo le regioni adriatiche. Lo testimonia la mappa qui sotto prevista per giovedì 3 ottobre dal modello americano :



Le giornate successive riproporranno la lotta tra l'anticiclone e le correnti atlantiche, con il primo ancora facilmente in grado di proteggere almeno il centro e il sud sino al 9 ottobre. Solo dopo questa data il modello americano vede un cedimento più netto della sua struttura e l'ingresso di piovose perturbazioni dalla Francia.



ATTENZIONE! Il vortice freddo sulla Scandinavia e la sua influenza sull'Europa non sono stati ancora ben "digeriti" dai modelli. Questa previsione potrebbe subire pesanti modifiche nell'arco delle prossime 36-48 ore.



SINTESI PREVISIONALE alla luce delle carte odierne da giovedì 3 a giovedì 10 ottobre:

da giovedì 3 a sabato 5 ottobre: ingresso di correnti fresche da nord-ovest con qualche fenomeno in Adriatico, specie nord-est, un rinforzo generale dei venti e un calo delle temperature.



da domenica 6 a martedì 8 ottobre: bel tempo ovunque e clima mite.



da mercoledì 9 ottobre a giovedì 10 ottobre: possibile peggioramento al nord e sulla Toscana, da verificare.