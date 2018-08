METEO a 15 giorni: ultimi sussulti estivi STRONCATI dai TEMPORALI!

L'estate abdicherà presto?

La bella stagione è sempre stata dura a morire negli ultimi 30 anni.

Spesso l'abbiamo data per morta a fine agosto o ai primi di settembre, e poi lei tornava, con il sostegno dei suoi anticicloni, almeno sino ai primi di ottobre.



C'è stato qualche autunno per la verità che si è imposto precocemente e quest'estate del 2018 sembra potersi concludere in modo piuttosto sbrigativo.

Sono segnali intendiamoci, ancora niente di chiaramente definito, ma dalle mappe si vedono.



Così dopo la sfuriata temporalesca attesa per il fine settimana, il sussulto anticiclonico che dovrebbe intervenire tra mercoledì 5 e sabato 8, potrebbe cambiare di nuovo tutto.



Gli anticicloni in questo periodo sono "vaganti" e non hanno molta voglia di proteggere a lungo l'Italia.

Così, già nel week-end 8-9 settembre, il nord potrebbe essere coinvolto da altri temporali e sperimentare un altro calo termico, che alla fine potrebbe spingersi anche sulle regioni centrali. Solo al sud la stabilità potrebbe durare un po' di più, ma non troppo.



Proprio per quanto segnalato, altre insidie prima di metà mese sono in agguato dal nord Europa, movimenti anche questi non certamente frequenti per il periodo: una massa d'aria fredda potrebbe sfondare nel Mediterraneo, con tutte le conseguenze del caso: prima fra tutte la chiusura definitiva della stagione estiva.



Del resto, eccezion fatta per la Puglia, su tutte le altre regioni le scuole saranno già cominciate e sarebbe un trapasso abbastanza indolore e qualcuno dall'ufficio comincerà magari a sognare qualche giorno sulla neve per l'Immacolata o il Natale.



SINTESI PREVISIONALE da venerdì 7 settembre a giovedì 13 settembre:

venerdì 7 settembre: bel tempo ovunque, caldo moderato, più intenso sulle Isole Maggiori.

sabato 8 settembre-domenica 9 settembre: possibile veloce passaggio di temporali sparsi al nord con calo moderato delle temperature, riflessi anche al centro, specie in Appennino e domenica, ancora sole e caldo al sud e sulla Sicilia.



lunedì 10 settembre: tempo generalmente buono ovunque, un po' caldo nel pomeriggio al centro e al sud, mite al nord.



martedì 11 settembre: soleggiato con un po' di caldo moderato, specie al centro e al sud.



mercoledì 12 settembre-giovedì 13 settembre: possibile nuova "incornata" delle correnti fredde dal nord Europa con peggioramento al nord e poi al centro associato a piogge, temporali e calo termico, nubi in arrivo anche al sud. Da verificare!