Meteo a 15 giorni: Ã¨ tutto vero, sarÃ  INVERNO!

Arrivano altre conferme sul passaggio di consegne stagionale che si consumerà con l'inizio di dicembre tra l'autunno e l'inverno. Il modello americano anche nell'ultima emissione evidenzia la tendenza dell'anticiclone a portarsi verso l'ovest del Continente, concedendo affondi perturbati da nord sul bacino del Mediterraneo, decisamente più freddi di quelli che abbiamo sperimentato sino ad ora.



Qui sotto ecco una mappa centrata per domenica 1° dicembre che mette in luce l'approfondimento di una nuova depressione nell'area mediterranea con conseguente situazione di maltempo alimentata da una massiccia discesa di aria fredda di origine artica, tale da provocare nevicate dapprima sulle Alpi e poi lungo la dorsale appenninica:

Si evince chiaramente anche dalla media degli scenari prevista per i giorni successivi come l'alta pressione non riesca a ricucire lo strappo ed offra il fianco sovente ad altri affondi freddi da nord, dapprima nord-occidentali e diretti maggiormente verso i Balcani, poi maggiormente orientati ad affondare nel Mediterraneo ed anche più robusti e spettacolari di quelli prospettati sopra.



Ecco la sequenza, dapprima la possibile evoluzione per il 3-4 dicembre, poi quella in prossimità del week-end dell'Immacolata, dove si nota appunto il nuovo potenziale affondo freddo:

Cosa c'è di diverso rispetto al debutto delle stagioni invernali precedenti?

-Una corrente a getto da ovest meno sparata

-La tendenza a scambi di calore lungo i meridiani molto spiccata

-La posizione dell'alta pressione.



Sempre che, ben intenso, tutto venga confermato nei termini prospettati.



IN SINTESI il tempo dal 30 novembre al 7 dicembre:

-guasto di domenica 1 e lunedì 2 dicembre: maltempo diffuso, neve a quote anche basse sulle Alpi, poi dalle quote medie in Appennino, moderata flessione delle temperature.



-miglioramento temporaneo tra martedì 3 e mercoledì 4 dicembre ma sempre in un regime di variabilità.



-nuovo possibile peggioramento tra il 5 ed il 7 dicembre con caratteristiche invernali e neve a quote basse al nord, poi anche sull'Appennino centrale.



Da confermare!