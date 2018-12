Meteo a 15 giorni: tra perturbazioni e un po' di alta pressione, ma per fine anno...

Natale con la mitezza e possibili piogge al nord e al centro? E' ancora presto per entrare nei dettagli di questa giornata, che poi è la festa più importante dell'anno; tuttavia il periodo natalizio potrebbe regalare poco freddo all'Italia, come è ormai tradizione da molti anni.

La prima mappa incentrata per la festività in parola, mostra l'avvicinamento di un fronte atlantico che dispenserà piogge al nord e al centro, unitamente a nevicate sulle Alpi a quote di media montagna.

La perturbazione attraverserà tutta l'Italia formando poi una depressione al meridione negli ultimi giorni del mese.

Contemporaneamente, l'alta pressione tenderà a rimontare verso l'Europa occidentale (seconda mappa del 28/12), mettendo in moto correnti fredde che inizieranno ad interessare l'Italia a partire dal versante adriatico e dal meridione.

Successivamente, l'alta pressione presente ad ovest inizierà a ruotare il suo asse in senso orario, disponendosi con un massimo in sede scandinava.

Attorno alla fine dell'anno, questa mossa potrebbe far partire un periodo meteorologico del tutto diverso, con possibili interazioni tra aria molto fredda presente ad est e correnti più temperate e umide provenienti dall'Oceano, con la possibilità (per ora solo una possibilità!) di nevicate a quote molto basse al nord e sull'alto Adriatico.

La terza mappa mostra la situazione attesa in Europa per la fine dell'anno. La cartina "fiuta" un abbraccio ideale tra queste due masse d'aria così diverse, con effetti tutti da valutare per la nostra Penisola. Ne riparleremo.