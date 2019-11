Meteo a 15 giorni: tornerÃ  o no l'alta pressione ("bel tempo") da fine mese?

Le ultime emissioni dei modelli matematici hanno evidenziato quanto segue per il lungo termine:

-una corrente a getto* più tesa da ovest (*fiume d'aria che scorre alle alte quote della troposfera e condiziona il movimento delle figure bariche generando onde in caso di rallentamento, che possono determinare maltempo o bel tempo a seconda che ci si trovi nel cavo o sulla cresta di tali onde)

-un'alta pressione più decisa ad abbracciare almeno in parte l'area mediterranea

- un flusso perturbato atlantico legato alle grandi depressioni un po' più basso di latitudine , oseremmo dire fisiologicamente più basso.



Quali sono le conseguenze di tutto questo trambusto? Una LOTTA per la conquista delle nostre latitudini, senza esclusione di colpi.



Per la fase finale di novembre infatti il modello continua a prevedere ancora il passaggio di qualche vortice ciclonico sino a ridosso del nostro Paese, associato a brevi peggioramenti piovosi e nevosi in quota, come si evidenzia qui:

Con i primi di dicembre l'alta pressione proverà a salire di latitudine ma, nonostante questo, i vortici atlantici seguiteranno ad importunarla, provando ancora a sfondare nel Mediterraneo, sia pure con grande difficoltà. Guardate a tal proposito la seguente mappa:

Chi riuscirà a prevalere nell'area mediterranea? Lo abbiamo chiesto alla media delle anomalie bariche previste per i primi di dicembre a 5500m: si nota il tentativo di sfondamento del vortice perturbato sull'Italia, pur ostacolato dall'anticiclone.

Dunque la partita è ancora tutta ampiamente da giocare: rispetto a stamane però l'attendibilità di un ritorno dell'anticiclone è scesa di qualche punto percentuale: da 45 a 40%. Seguite tutti gli aggiornamenti (siamo solo all'inizio).



SINTESI del tempo da martedì 26 novembre a martedì 3 dicembre:

da martedì 26 a mercoledì 27 novembre: tempo instabile sull'Italia con almeno un passaggio piovoso possibile, neve tra 800 e 1200m sulle Alpi.



da giovedì 28 a sabato 30 novembre: fase variabile ma senza fenomeni di rilievo, mite.



da domenica 1 a martedì 3 dicembre: possibile passaggio di un fronte freddo con fenomeni su nord-est, centro, sud, vento, calo termico e anche un po' di neve su est Alpi e dorsale appenninica a quote anche basse. Da verificare!