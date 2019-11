Meteo a 15 giorni: tornerà l'anticiclone dopo tanto maltempo?

Ancora tanta, tanta, tantissima instabilità in vista sull'Italia sino ad oltre la metà del mese. Dopo il doppio episodio perturbato che sperimenteremo tra giovedì 7 e sabato 9 e quello altrettanto importante tra domenica 10 e martedì 12, seguirà solo una breve fase asciutta e relativamente tranquilla, prima di vederci piombare addosso un'altra saccatura atlantica, eccola cosi come la prevede la media degli scenari del modello americano per giovedì 14 novembre:

Questo significa altre piogge, altri temporali e qualche nevicata dalle quote medio-alte sulle Alpi, in un contesto spiccatamente variabile, fresco al nord, più mite altrove. Le condizioni non dovrebbero affatto migliorare nei giorni successivi, la mappa successiva infatti indica la situazione che potremmo aspettarci per sabato 16 novembre e, come vedete, le correnti rimarranno meridionali sull'Italia, al suolo addirittura sciroccali, dunque favorevoli alle piogge su molte regioni:

Se ci spingessimo ulteriormente in avanti, non troveremmo una mappa che mostri stabilità almeno sino a giovedì 21 novembre, cioè quando il modello prova ad abbozzare un'accelerazione della corrente a getto da ovest tale da impedire alle saccature di tuffarsi nel Mediterraneo; al contrario ne deriverebbe la distensione verso l'Italia dell'anticiclone delle Azzorre, con discrete garanzie di qualche giorno più stabile.



Questa tendenza al MIGLIORAMENTO in terza decade però trova ancora ben poche conferme nelle mappe, diverse altre emissioni prevedono infatti ancora la persistenza di una corrente sud occidentale foriera di qualche altro passaggio perturbato, sia pure di debole o moderata intensità, in definitiva c'è ancora molto da capire sull'evoluzione dell'ultima parte di novembre:

IN SINTESI il tempo tra giovedì 14 e mercoledì 19 novembre:

da giovedì 14 a sabato 16 novembre: tempo spesso instabile, a tratti perturbato, con piogge, rovesci e neve sulle Alpi a quote medio-alte e sulle cime appenniniche settentrionali e centrali. Fresco al nord e nelle zone interne del centro, mite altrove.



da domenica 17 a lunedì 18 novembre: ancora una situazione depressionaria con maltempo però più spiccato sul medio-basso Tirreno e le Isole Maggiori, tendenza a miglioramento altrove.



martedì 19 novembre e mercoledì 20 novembre: fase variabile ma nessun fenomeno rilevante. Locali nebbie nelle valli, clima ancora non freddo.



da giovedì 21 novembre: da valutare una svolta verso un più deciso miglioramento, peraltro ancora poco credibile, seguite gli aggiornamenti.