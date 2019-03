Meteo a 15 giorni: torna l'alta pressione, vita dura per le piogge primaverili...

La priima mappa mostra la situazione estrapolata dal modello americano per la giornata di giovedi 21 marzo.

Non ci sono buone notizie per chi aspetta la pioggia che possa dissetare i terreni piegati da mesi di clima ventoso e secco, come sta succedendo su molte aree del nord Italia.

Qualche occasione piovosa per le regioni settentrionali vi sarà tra il prossimo week-end e l'inizio della settimana prossima, ma le piogge primaverili tanto auspicate si faranno ancora attendere; solo quelle garantirebbero una risoluzione del disavanzo idrico che sta interessando soprattutto il Piemonte, la Lombardia e il Triveneto.

La prima mappa è un tutto dire e si commenta da sola: alta pressione su tutto il continente e sull'Italia, accompagnata tra l'altro da valori termici completamente fuori norma; il macigno altopressorio tenderà lentamente ad attenuarsi verso la fine del mese, ma servirà tempo per poter accendere nuovamente le speranze di pioggia dalle nostre parti.

La seconda mappa, incentrata per domenica 24 marzo, mostra l'indebolimento dell'alta pressione stante il trasferimento dei suoi massimi verso nord:

Come vedete dalla cartina, l'Italia risulterà ancora libera da situazioni potenzialmente piovose anche se il campo anticiclonico verrà ridotto a "palude barica", in attesa forse di qualche messaggio piovoso dall'Atlantico.

La terza mappa, valida per martedì 26 marzo, ci mostra difatti una lenta erosione dell'anticiclone da ovest, con l'ingresso di una blanda depressione sul Mediterraneo occidentale:

Se questa situazione fosse confermata, qualche pioggia si farebbe vedere da ovest, anche se saremo ancora lontani da un deciso sblocco piovoso sulla nostra Penisola. Vedremo...

