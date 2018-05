Meteo a 15 giorni: temporali ancora protagonisti ma anche qualche scampolo estivo?

Maggio sta trascorrendo all'insegna di una moderata instabilità. E' questa piega il tempo la manterrà ancora per diversi giorni, almeno sino all'inizio della terza decade del mese. Così recitano anche oggi le mappe del tempo a lungo termine, e non c'è motivo di pensare che si sbaglino.



E' certamente probabile che gradualmente la cintura degli anticicloni subtropicali si faccia un po' strada dall'Africa verso il Mediterraneo, ma questo movimento risulterà probabilmente lento, molto più lento ad esempio rispetto alla siccitosa stagione scorsa.

Tra i passaggi instabili tuttavia qualche sussulto anticiclonico sarà possibile osservarlo, specie tra venerdì 25 e lunedì 28 maggio, tre giornate che, almeno "sulla carta" potrebbero regalarci un primo "trailer" estivo dalle Alpi alla Sicilia.



Per la verità al sud il tempo dovrebbe risultare nettamente migliore che sul resto d'Italia già da martedì 22 maggio , mentre al nord e al centro tenderebbe a rinnovarsi l'attività temporalesca.



Il sussulto tra il 25 ed il 28 maggio sarebbe peraltro seguito martedì 29 da una nuova flessione del campo barico al nord, capace di produrre altre situazioni temporalesche, che finirebbero poi per coinvolgere anche il resto del Paese nei giorni successivi.



In pratica maggio chiuderebbe con un bilancio in grado di compensare la lunga, anomala e precoce parentesi estiva vissuta ad aprile . Tutte cose già viste e riviste in meteorologia, che stupiscono più i lettori che gli addetti ai lavori.



SINTESI da MARTEDI 22 a MARTEDI 29 MAGGIO:

martedì 22, mercoledì 23 e giovedì 24 maggio: al nord e su Toscana, Umbria, nord Marche, alto Lazio e nord Sardegna instabilità intermittente con momenti temporaleschi alternati a diversi momenti soleggiati. Sul resto del centro irregolarmente nuvoloso con locali temporali pomeridiani ma in un contesto più soleggiato ed asciutto. Al sud prevalenza di bel tempo. Clima solo un po' caldo.



da venerdì 25 a lunedì 28 maggio: possibile breve parentesi anticiclonica con tempo bello, stabile e piuttosto caldo.



martedì 29 maggio: nuovi temporali al nord-ovest in viaggio verso centro-est Alpi ed alte pianure, con calo termico annesso, tempo migliore a sud del Po e in genere al centro e al sud.



Attendibilità: discreta o buona sino al 23-24, poi piuttosto bassa.