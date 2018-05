Meteo a 15 giorni: tempo ancora instabile, nessuna ondata di caldo in arrivo

L'abbiamo anticipato stamane, lo confermiamo anche in questo nuovo articolo. Non si vede all'orizzonte alcuna fase veramente stabile e calda del tempo, almeno sino all'inizio della terza decade di maggio.



E' vero: non si prevedono nemmeno affondi di aria artica tardiva e situazioni depressionarie rilevanti, ma un tempo da ovest piuttosto instabile senza dubbio SI.



L'Atlantico proporrà dunque il passaggio di impulsi temporaleschi ad intervalli che nessun anticiclone sarà in grado di rintuzzare in modo rilevante; questo significa dunque ancora fare i conti ad intervalli con acquazzoni e temporali.



Le zone di montagna e in genere quelle interne appenniniche, i fondovalle alpini, le fasce pianeggianti prossime alle Prealpi saranno quelle più battute dai temporali, ma certamente non mancherà qualche episodio anche in aperta pianura.



C'è poi da considerare la possibilità che qualche saccatura affondi sull'ovest del Continente e spinga su di noi temporaneamente dell'aria calda: anche se questo avvenisse, le mappe lo leggono come un brevissimo episodio seguito ancora da temporali.



Queste configurazioni bariche, che tendono a ripetersi quasi tutte nello stesso modo, sono ancora figlie di quanto accaduto a fine febbraio sull'Europa, una considerazione che non ci stancheremo mai di fare e ripetere.



Per l'estate canonica insomma siamo ancora indietro.



SINTESI PREVISIONALE dal 15 al 22 maggio:

martedì 15 e mercoledì 16 maggio: condizioni di variabilità con precipitazioni sparse, a prevalente carattere temporalesco, più frequenti lungo le zone interne, alpine ed appenniniche, in un contesto fresco al mattino, mite nel pomeriggio.



giovedì 17 maggio: residue condizioni di instabilità lungo l'Appennino, per il resto bel tempo.



venerdì 18 maggio: giornata temporaneamente più stabile e calda.



sabato 19 maggio e domenica 20 maggio: nuovi temporali in arrivo da ovest a partire dalle regioni nord-occidentali, Toscana e Sardegna, in estensione domenica al resto del centro e al nord-est. Più fresco.



lunedì 21 e martedì 22 maggio: tempo instabile sull'insieme del Paese con momenti temporaleschi alternati a schiarite. Temperature miti.



Attendibilità media 45-55% sino al 18, poi medio-bassa 35-45% sino al 22.