Meteo a 15 giorni: tempo a tratti PERTURBATO su molte regioni?

Una ferita depressionaria sull'Europa occidentale di quelle serie potrebbe caratterizzare tutta la prima decade di maggio. Ce la mostrano stamane in maniera eloquente i modelli matematici e sembrano aver trovato una relativa convergenza.



L'affondo perturbato inizialmente riguarderà soprattutto la Penisola Iberica e la Spagna ma successivamente l'influsso dei corpi nuvolosi legati a tale circolazione si estenderà anche verso il nostro Paese, arrivando a coinvolgere dapprima il nord e parte delle regioni tirreniche, poi anche le altre regioni.



Entro giovedì 3 maggio tutta l'Italia dovrebbe sperimentare piogge e temporali di una certa rilevanza, con le temperature pronte a riportarsi nell'ambito della media stagionale, specie al nord.



Da venerdì 4 maggio a domenica 6 maggio il tempo dovrebbe risultare ancora vistosamente instabile, pur in un contesto più variabile, con momenti soleggiati, alternati a fasi temporalesche o comunque caratterizzate da rovesci.



Non sono comunque attese irruzioni di aria fredda tale da riportare nevicate tardive nelle Alpi o in Appennino, almeno per il momento.



Questo tempo "atlantico" è comunque un classico della primavera: ci stupiremmo se non arrivassero più perturbazioni da ovest e l'anticiclone resistesse così sino a coincidere con l'estate. Sarebbe francamente troppo.



L'affidabilità di questa previsione (che conferma quanto già esposto la scorsa settimana) è buona e supera il 55%



SINTESI PREVISIONALE da MARTEDI 1° MAGGIO a MARTEDI 8 MAGGIO:

martedì 1° maggio: maltempo al nord-ovest e sulla Toscana, poi anche al nord-est, variabile sul resto del centro con locali rovesci, asciutto altrove, più soleggiato al sud.



mercoledì 2 maggio: moderato maltempo al nord e al centro, peggiora sulla Sardegna con piogge e temporali, entro sera anche sulla Campania. Temperature in calo.



giovedì 3 maggio: maltempo su tutto il Paese con piogge e temporali sparsi, in localizzazione sui versanti orientali a fine giornata.



venerdì 4 maggio e sabato 5 maggio: condizioni di variabilità con pochi fenomeni, clima gradevole.



domenica 6 maggio e lunedì 7 maggio: nuovo peggioramento con piogge e rovesci temporaleschi al nord e sulle regioni centrali tirreniche. Calo termico nelle aree soggette a pioggia.



martedì 8 maggio: generale instabilità, clima fresco ma nel complesso gradevole.