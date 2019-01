Meteo a 15 giorni - STRATOSFERA chiama TROPOSFERA: ci siamo?

Il modello americano parallelo potrebbe tracciare la via che ci condurrà alla frattura quasi completa del vortice polare troposferico? Andiamo con calma!

La situazione è ancora in evoluzione in quanto la dinamica stratosferica è ancora in pieno svolgimento. Se e come i due diversi piani dell'atmosfera potranno comunicare tra di loro ci verrà detto nelle prossime settimane; per il momento possiamo solo lanciare alcune "succulenti" ipotesi; una di queste coinvolge il modello americano parallelo sul lungo termine.

La prima mappa mostra la previsione del possibile stato del vortice polare troposferico nella giornata di venerdì 18 gennaio . Abbiamo cerchiato in giallo l'Italia e il Mediterraneo per comodità di vedute.

Si nota l'azione combinata delle due onde planetarie (quella pacifica ed atlantica) atte a destabilizzare la salute del vortice medesimo. Notate la nostra Penisola già tra le grinfie del freddo e dell'instabilità con l'alta pressione atlantica in arretramento e puntamento verso nord.

A distanza di tre giorni, ovvero nella giornata di lunedi 21 gennaio, guardate cosa potrebbe succedere; il vortice polare sarebbe in odore di split, ovvero di separazione in due lobi distinti con al centro una potente intrusione anticiclonica calda.

L'Italia sarebbe completamente "persa nel blu" dell'instabilità e del freddo, con rischio di episodi di maltempo e neve su molte regioni dello Stivale.

Dopo due giorni, precisamente nella giornata di mercoledi 23 gennaio (terza mappa), secondo il run ufficiale del modello americano parallelo il vortice polare troposferico sarebbe diviso quasi per intero in due distinti lobi: il lobo canadese sulla sinistra e quello euro-asiatico, molto più potente, sulla destra.

Da questo momento, se queste proiezioni rispondessero alla realtà, la troposfera potrebbe restare condizionata da questo evento per un tempo variabile tra i 35 e i 45 giorni, reiterando freddo e maltempo su molti settori del Vecchio Continente, compresa l'Italia.

Come detto all'inizio, si tratta per ora solo di ipotesi che dovranno essere confermate nei prossimi giorni. NON prendete di conseguenza queste proiezioni alla lettera o come se fossero previsioni.

