Meteo a 15 giorni: si vede la PIOGGIA, ma...

Gli agricoltori del nord Italia guardano la terra arsa da mesi di Favonio, alzando ogni tanto lo sguardo al cielo per cogliere qualche segnale di cambiamento ad una situazione che in alcune zone sta rasentando l'assurdo.

Non piove...e la natura non si impegna, almeno per il momento, a far cambiare le cose.

Puntando lo sguardo a prua, questo impegno non verrà preso in carico almeno fino al prossimo fine settimana. Successivamente, i segnali che ci giungono dai modelli sono cautamente ottimistici in merito ad uno sblocco anche parziale della situazione.

La mappa che vedete in bella mostra (...e che sicuramente farebbe la felicità di chi con la terra ci lavora) mostra l'ipotesi ufficiale del modello americano imbastita questo pomeriggio per la notte tra venerdi 8 e sabato 9 marzo.

L'elaborato traccia le fila di una pertubazione atlantica, che entrando nel Mediterraneo, darebbe origine ad una depressione sul Golfo Ligure (la classica Genoa Low), foriera di piogge e rovesci su tutto il centro-nord (senza dimenticare la neve sulle Alpi).

La distanza previsionale è molto impervia; tuttavia, anche la media degli scenari dell'elaborato medesimo (seconda mappa), mostra una saccatura con annesso sistema frontale transitare sul centro-nord della nostra Penisola nel medesimo lasso temporale.

Ciò significa che le possibilità che una perturbazione bagni a dovere l'Italia nell'arco della prima decade di marzo non sono campate in aria. Servirà comunque tempo, sperando che l'alta pressione non rovini nuovamente questo progetto.

Spingendosi ancora oltre, il modello americano questo pomeriggio ci concede un'altra ipotesi piovosa su gran parte d'Italia collocata attorno a lunedi 11 marzo (terza mappa).

Stante la distanza temporale eccessiva, le possibilità di realizzo di questa seconda razione di piogga sono molto basse.

Nei prossimi giorni faremo il punto della situazione di volta in volta, in base alle prossime uscite modellistiche, ma voi restate sempre sintonizzati su MeteoLive!

