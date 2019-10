Meteo a 15 giorni: si spalancano le porte per la PIOGGIA

Meno anticiclone sull'Italia, più dinamicità, maggiori occasioni per assistere a precipitazioni indotte dall'inserimento più o meno "limpido" di depressioni o saccature di origine atlantica.



Si nota peraltro ancora che la strada non è completamente spianata, che le perturbazioni potrebbero faticare per sfondare in modo deciso sul bacino del Mediterraneo, quasi sgomitando, ma l'idea, è che questa volta possano farcela.



Magari non distribuiranno precipitazioni democratiche per tutti, ma punteranno a far entrare l'autunno nel vivo; ciò che si evince nell'osservazione delle mappe del modello americano tra il 10 e il 20 ottobre, è proprio questo: più autunno vero.



Guardate ad esempio uno scenario abbastanza ricorrente previsto per giovedì 10 ottobre, si nota una figura depressionaria avvicinarsi ed abbracciare almeno il nord Italia, con l'Italia di raggiungere anche il centro e il sud nei giorni successivi, con l'alta pressione abbastanza defilata verso ovest:

Stesso scenario per la metà del mese, con un'altra depressione che potrebbe tentare di sfondare nel cuore del Mediterraneo, questa volta introducendo correnti molto più umide e foriere di precipitazioni anche generose:

Ci viene in soccorso per sondare l'affidabilità di questa previsione anche la media degli scenari del modello proprio per la metà del mese: c'è poca alta pressione e c'è una saccatura che affonda almeno in parte nel Mediterraneo.

IN SINTESI (il tempo da mercoledì 9 a martedì 15 ottobre)

-potrebbe essere caratterizzato da almeno due episodi di tempo moderatamente perturbato, il primo tra il 10 ed il 12 ottobre in grado di coinvolgere soprattutto il nord-est, poi il centro ed infine il sud, il secondo tra il 14-15 e i giorni seguenti pronto ad interessare un po' tutto il Paese.



-L'attendibilità rispetto a quanto esposto è del 45%, non poco se si considera la distanza temporale.



-Da notare però (per completezza di informazione) che altri modelli vedono ancora l'anticiclone pronto a rovinare almeno in parte i piani delle saccature atlantiche cariche di pioggia.