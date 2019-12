Meteo a 15 giorni: si prospetta un periodo NATALIZIO con MALTEMPO invernale?

Le feste di Natale trascorreranno con il solito anticiclone? Oppure interverrà un tempo uggioso, solo a tratti piovoso e nel complesso mite, come del resto è capitato sovente negli ultimi anni?



Diciamo che nell'aria c'è uno scossone degno dei Natali in stile decisamente più invernale del passato, ma ci vorrà tempo prima che questo schema invernale si concretizzi.



Si partirà infatti da una situazione tardo autunnale che sperimenteremo da martedì 17 dicembre a giovedì 19 dicembre , con il possibile arrivo di una saccatura da ovest che proverà a determinare moderato maltempo al nord e sul Tirreno, oltre che neve a quote medie sul settore alpino, come si nota anche qui:

Nei giorni successivi, diciamo da sabato 21, diverse corse del modello, mostrano la tendenza dell'anticiclone a spingersi verso nord in pieno Atlantico e parimenti la volontà dei grandi vortici cicloni atlantici di allungarsi verso sud, come si evince anche qui:

La vera svolta però interverrebbe proprio sotto Natale, con l'evidenza di scambi di calore tra il nord e il sud del Continente e una più netta consacrazione della stagione invernale.