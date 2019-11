Meteo a 15 giorni: si profila una fase di INTENSO MALTEMPO per il nord e l'alto Tirreno...

Le perturbazioni entreranno franche sull'Italia fino alla metà del mese, determinando fasi perturbate alternate a pause asciutte anche prolungate in un contesto termico progressivamente più freddo.

La media degli scenari del modello americano fa persistere questo stato di cose almeno fino al giorno 13 novembre:

Notate le correnti instabili di estrazione nord atlantica (frecce blu) che gettandosi nel Mediterraneo faranno insorgere depressioni da contrasto con tempo molto instabile e più freddo su tutta la nostra Penisola.

Con una sitiazione siffatta avremo il transito di numerosi sistemi nuvolosi, ma in un contesto mobile; in altre parole, le eventuali piogge non dovrebbero sostare in maniera eccessiva sulle medesime aree senza determinare problemi.

La situazione potrebbe invece cambiare a partire dal giorno 15 novembre; tutta la struttura depressionaria potrebbe occidentalizzare stante l'ulteriore ritiro dell'alta pressione delle Azzorre verso l'Oceano.

Se questa previsione trovasse riscontri, si aprirebbe un periodo "a rischio per piogge intense e persistenti" su diverse aree del nord e della Toscana.

La media degli scenari americana per venerdi 15 novembre mostra un corridoio di correnti umide meridionali con insaccamento verso le regioni settentrionali (frecce rosse). Tutto ciò causerebbe piogge intense e persistenti al nord, sulla Toscana e in parte sulla Sardegna.

Al meridione e sulla Sicilia sarebbe invece presente una fase sciroccale con aumento delle temperature e piogge poco probabili.

La situazione potrebbe restare bloccata per alcuni giorni. Ecco una mappa estrapolata per domenica 17 novembre:

Preoccupa un po' la fissità delle configurazioni bariche che potrebbero rovesciare ancora molta pioggia sulle medesime aree (nord e alto Tirreno). Si tratta ovviamente di tendenze a lungo termine che sono passibili di cambiamenti. Tuttavia è bene prenderere in carico questa possibilità che andrà ovviamente vagliata con le prossime mappe.

