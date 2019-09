Meteo a 15 giorni: si impone l'estate settembrina seppure con qualche disturbo

La fase moderatamente instabile e fresca dettata da correnti nord-occidentali di matrice nord atlantica ci accompagnerà per tutta la prima decade di settembre. Successivamente, sembra probabile un rinforzo dell'alta pressione con condizioni ovunque più stabili a parte qualche locale e limitato disturbo.

Ecco la situazione sinottica prevista dalla media degli scenari del modello americano per domenica 15 settembre:

Alta pressione sull'Europa occidentale a chiudere qualunque velleità autunnale da ovest. Il bel tempo sarà esteso a gran parte del nostro Continente e all'Italia, anche se un flusso di correnti settentrionali potrebbe generare un po' di instabilità nelle aree interne e montuose del centro e del meridione.

Bel tempo e temperature in aumento specie al nord e sul Tirreno, senza ovviamente scomodare valori troppo elevati.

Questa situazione potrebbe tenerci compagnia per gran parte della seconda decade di settembre. Qualcosa potrebbe comunque cambiare verso il giorno 20 stante l'attenuazione dell'alta pressione; ecco la situazione estrapolata sempre dalla media degli scenari americana per mercoledi 18 settembre:

La porta occidentale del continente resterà bloccata, ma l'alta pressione inizierà a perdere colpi anche se sotto l'egida di correnti ancora da nord-ovest. Ciò consentirà una maggiore variabilità sulla scena italica con qualche temporale in più, senza nessun tentativo perturbato di matrice autunnale; in altre parole, l'estate settembrina proseguirà anche se con qualche disturbo in più...

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località