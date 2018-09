METEO a 15 GIORNI: SEVERO ATTACCO all'estate settembrina dopo metà mese!

L'estate ha sette vite, l'abbiamo detto più volte. Quando la dai per spacciata dopo i temporaloni di fine agosto, lei fa di tutto per smentirti e spesso ci riesce. Rieccola allora con rinnovata energia proporsi anche in questo mese di settembre e tentare di incollarsi allo Stivale, magari sino alla fine del mese.



Qualcuno però ha altri piani per la seconda parte di settembre: le saccature atlantiche hanno voglia di far sentire la loro voce e sono pronte ad attaccare l'ultimo "castello" in cui si è rifugiata l'estate, per distruggerlo e pilotarci di gran carriera verso l'autunno.



Il modello americano nell'ultimo aggiornamento ci va giù pesante in tal senso, forse in maniera anche eccessiva, ma si sta davvero accumulando molto fresco nel nord Europa, rispetto a quello che avviene alle nostre latitudini che difficilmente la situazione potrà rimanere in equilibrio ancora a lungo.



Che succederà allora? Che una prima saccatura sfonderà sul nord Italia entro martedì 18 portando la prima seria sventagliata di temporali. Da questa saccatura potrebbe isolarsi la classica goccia fredda, in grado di coinvolgere tutto il Paese nei giorni successivi.



All'inizio della terza decade ecco un guasto ancora più incisivo con piogge, temporali e temperature autunnali: lì sarebbe una saccatura molto più vasta a suonare la carica e a dare l'estrema unzione alla bella stagione.



Attendibilità: guasto del 18-21: 35-45%, guasto del 23-25: 30-35%



SINTESI PREVISIONALE da MARTEDI 18 a MARTEDI 25 SETTEMBRE:

martedì 18: peggiora al nord con rovesci e temporali sparsi in estensione anche alla Toscana, al nord dell'Umbria e delle Marche.



mercoledì 19: ancora temporali al nord e stavolta anche su gran parte del centro, calo delle temperature, peggiora anche sulla Campania.



giovedì 20: depressione in azione su gran parte d'Italia con piogge e temporali, in estensione dalle regioni centro-settentrionali anche al meridione.



venerdì 21: depressione in isolamento al centro e al sud con temporali sparsi, schiarite al nord.



sabato 22 e domenica 23: depressione sempre più isolata al sud con fenomeni sul basso Tirreno, Sicilia e in genere estreme regioni meridionali, tempo buono altrove.



domenica 23: tendenza a nuovo generale peggioramento al nord e sulla Toscana.



lunedì 24: generali condizioni di maltempo. Sensibile calo termico, neve sulle Alpi.



martedì 25: ancora tempo instabile su gran parte d'Italia, fresco.