Meteo a 15 giorni: sentori FREDDI attorno a Capodanno?

Il periodo natalizio, quasi da tradizione, ci presenterà un clima nel complesso mite sulla nostra Penisola, a parte qualche scodata fredda che potrebbe interessare il versante adriatico e il meridione, ma con fenomeni poco significativi.

Gli occhi sono puntati a quello che potrebbe succedere dopo, il risposta al forte riscaldamento stratosferico atteso sul finire del mese.

Stante la distanza previsionale ancora impervia, i modelli faticano non poco ad inquadrare la dinamica che scaturirà da questo evento stratosferico estremo.

Qualcosa già si nota a lungo termine. Il modello americano parallelo presenta movimenti davvero interessanti tra la fine di dicembre ed i primi giorni di gennaio.

La prima mappa emisferica mostra le temperature a 1500 metri previste per la giornata di venerdì 28 dicembre. Vi consigliamo di ingrandire le immagini per avere un migliore riscontro visivo; per comodità abbiamo cerchiato la nostra Penisola in rosso. Notate i due lobi gelidi (il lobo canadese più ad ovest e quello siberiano più ad est) separati da una fascia più mite in corrispondenza dell'Europa centro-settentrionale.

Lunedi 31 dicembre (seconda mappa), l'intrusione mite sul nord Europa diverrà più ficcante; notate il gelo (sulla destra dell'immagine) che seppure in maniera più attenuata, si muoverà verso sud, letteralmente sbilanciato dall'intrusione mite sopra citata.

L'Italia vedrà scendere i termometri ad iniziare dal versante adriatico anche se la parte più consistente del freddo resterà arroccata più a nord-est.

Mercoledi 2 gennaio (terza mappa) la probabile formazione di un'alta pressione in sede scandinava potrebbe scaraventare il freddo verso la nostra Penisola, sotto l'impeto di intense correnti nord-orientali.

In altre parole, l'Italia potrebbe vivere una fase fredda che al momento risulta ancora di difficile inquadramento sia per durata che per intensità.

La situazione dovrebbe movimentarsi non poco a cavallo tra dicembre e gennaio. Nei prossimi giorni faremo costantemente il punto della situazione, ma per il momento restate sintonizzati su MeteoLive.

