Meteo a 15 giorni: segnali GELIDI dalla Russia?

I modelli fiutano gli effetti della probabile propagazione (pur ritardata) degli effetti del riscaldamento stratosferico in troposfera . Lo fanno ancora "in punta di piedi" mettendo in evidenza per ora semplicemente gli inceppamenti di un vortice polare di per sé mai molto "in palla" durante questa stagione invernale.



Dunque se questi disturbi diventassero BLOCCHI, ecco che il febbraio, specie a partire dalla fine della prima decade, potrebbe mostrarci tutte le sue potenzialità invernali.



Molte mappe del modello americano relative al periodo in oggetto mettono in mostra retrogressioni fredde dalla Russia verso il cuore dell'Europa anche di una certa rilevanza, da cui naturalmente scaturiscono condizioni depressionarie nell'area mediterranea.



Questa linea di tendenza era peraltro già stata messa "in preventivo" per il mese di febbraio qualora il vortice polare avesse accusato in ritardo gli effetti del riscaldamento stratosferico.



Questo non significa che l'Europa o tantomeno l'Italia possano essere investite da blocchi gelidi come quello che sta per abbattersi sugli Stati Uniti centrali ed orientali, ma è quasi certo che un vortice polare in queste condizioni non potrà che condizionare con tempo instabile anche la fase iniziale della primavera.



IL TEMPO in SINTESI da martedì 5 a lunedì 11 febbraio:

martedì 5 e mercoledì 6 febbraio: tempo instabile al sud e sul medio Adriatico con rovesci, anche nevosi dalle quote collinari in Appennino, altrove irregolarmente nuvoloso con ampie schiarite, clima ventoso e freddo.



giovedì 7 febbraio: tendenza a temporaneo miglioramento.



venerdì 8 e sabato 9 febbraio: afflusso di aria fredda da nord-est con nubi in arrivo al nord e lungo le regioni adriatiche associato a deboli precipitazioni a ridosso dei rilievi, nevose sino a quote molto basse, specie su ovest Piemonte, Emilia-Romagna, Marche ed Abruzzo, tempo migliore altrove, più freddo, temperature in calo. Venti di Bora e Grecale.



domenica 10 e lunedì 11 febbraio: probabile fase di maltempo su gran parte d'Italia, neve a quote molto basse.



Attendibilità previsionale media sino al 7 febbraio, poi bassa.