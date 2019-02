Meteo a 15 giorni: segnali GELIDI dal POLO!

Durante la seconda decade di febbraio l'inverno potrebbe tornare a ruggire sull'Europa in modo anche più eclatante di quanto non abbia fatto fino ad ora. Il Polo tenderà a raffreddarsi ulteriormente nei prossimi giorni, ritrovando valori sino a -40°C a 1500m.



Questo ricompattamento del vortice polare è dunque fondamentale prima di una nuova frenata e dell'ultimo grande tentativo del Generale Inverno di scendere verso le basse latitudini, anche se poi potrebbero seguire repliche cosiddette "minori".



Quando potrebbe partire questo attacco? L'esca potrebbe essere la figura depressionaria attesa tra domenica 10 e l'inizio della prossima settimana sull'Italia.

Si tratterebbe di un varco aperto nell'alta pressione che, invece di porvi rimedio, preferirà prendere la strada del Mar di Norvegia, innescando entro metà mese un affondo di correnti artiche assolutamente rilevanti e cariche di freddo, dirette verso il Mediterraneo centrale.



Tale disposizione barica è vista dai modelli in maniera molto variegata, come del resto è normale che sia trattandosi di una previsione ad oltre 10 giorni di distanza.

Addirittura qualche emissione punta alla distensione dell'alta pressione sulla Scandinavia con ingressi FREDDI retrogradi da est sull'Italia, un'ipotesi tutt'altro da escludere, che potrebbe anche finire per rendere il freddo più duraturo alle nostre latitudini.



Quanto c'è di vero in questa evoluzione? Quanto invece il febbraio potrebbe risultare mese molto piatto e avaro di emozioni, quasi votato ad una primavera anticipata? Con un vortice polare potenzialmente così poco performante l'ipotesi di un febbraio in compagnia dell'alta pressione o di modesti guasti appare francamente poco "vendibile", mentre il nostro team punterebbe molto più di un misero penny per l'ipotesi sopra enunciata, che dunque resta attendibile al 35%.



SINTESI previsionale da martedì 12 a martedì 19 febbraio:

da martedì 12 a giovedì 14 febbraio: Italia esposta a correnti moderatamente fredde da nord-est, tempo ventoso, fenomeni possibili su medio Adriatico e meridione, schiarite altrove, neve su versante adriatico e meridionale dell'Appennino dalle quote collinari.



da venerdì 15 a domenica 17 febbraio: possibile affondo freddo da nord o da est con maltempo su diverse regioni e possibili nevicate a bassa quota.



da lunedì 18 a martedì 19 febbraio: dopo un breve intervallo, altro impulso gelido da nord-est?



