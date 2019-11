Meteo a 15 giorni: scorribande perturbate fino alla fine del mese, poi arriverÃ  l'alta pressione?

Ancora una decina di giorni in compagnia delle miti correnti oceaniche che a fasi alterne traghetteranno sistemi perturbati verso la nostra Penisola, in un contesto molto mite.

La mancanza di freddo sarà dovuta proprio all'estrazione della massa d'aria che arriverà direttamente dall'Oceano. Per il momento non si vedono situazioni che possano conteplare l'arrivo del freddo sull'Italia...almeno fino ai primi giorni di dicembre.

Dicevamo del flusso atlantico mite che prenderà di mira praticamente tutta l'Europa, compresa quella meridionale.

La media degli scenari del modello americano valida per sabato 30 novembre mostra l'approccio di un fronte perturbato in direzione della nostra Penisola:

Il corpo nuvoloso interesserà soprattutto il nord e il centro, specie il lato tirrenico, con piogge sparse e rovesci. La neve salirà sulle Alpi a quote superiori a 1500-1700 metri.

La medesima perturbazione potrebbe formare una depressione all'altezza della nostra Penisola tra domenica 1 e lunedi 2 dicembre, facendo maggiormente persistere l'instabilità soprattutto sulle regioni centrali:

Piogge e rovesci tenderanno a concentrarsi in modo particolare al centro e successivamente al meridione. In un secondo momento il sistema frontale si muoverà verso la Penisola Balcanica in virtù della spinta anticiclonica da ovest che piano piano invaderà il bacino centro-occidentale del Mediterraneo.

Il tempo tenderà lentamente a stabilizzarsi da ovest verso est con il flusso atlantico che verrà confinato sul centro-nord Europa. Ecco la media degli scenari americana valida per giovedi 5 dicembre:

Tempo in via di stabilizzazione in Italia, con giornate nel complesso soleggiate e miti di giorno.

Torneranno però le situazioni nebbiose sulle pianure e nelle valli interne di notte e al primo mattino...uniche aree in cui il freddo si farà sentire per qualche ora.