Meteo a 15 giorni: scia instabile del TEMPO sino a metà maggio?

L'afflusso freddo del fine settimana 4-5 maggio, sarà seguito da una graduale affermazione di un cuneo di alta pressione, che potrebbe riportare il bel tempo sull'Italia soprattutto da martedì 7 a giovedì 9 maggio.



Tuttavia al sud il flusso di correnti settentrionali seguiterà a determinare qualche residuo rovescio, ecco la carta barica prevista dal modello americano per martedì 7 maggio:









Questo promontorio, come già sottolineato stamane in un altro articolo, non sembrerebbe però avere vita lunga. Infatti da ovest esso verrebbe eroso abbastanza agevolmente da una saccatura atlantica in grado di inserirsi sull'Italia nel fine settimana 11-12 maggio e di determinare il passaggio di un veloce ma incisivo impulso instabile, come si nota in maniera evidente anche in questa mappa, sempre riferita al modello americano:









Quanto risulta affidabile questa linea di tendenza? Saranno rilevanti le precipitazioni? Al momento la linea instabile è sposata da almeno il 55% degli scenari proposti, mentre rispetto alle precipitazioni il modello prevede accumuli rilevanti solo sulle zone di montagna, più scarsi sulle pianure, come mostra questa mappa in maniera eloquente:









Successivamente la saccatura evolverebbe in una depressione con sede tra centro e meridione d'Italia, alimentata da aria piuttosto fredda, che rinnoverebbe l'instabilità almeno sino alla metà del mese, guarda la mappa barica del modello americano prevista per lunedì 13 maggio:









IN SINTESI il tempo dal 7 al 14 maggio:

martedì 7 maggio: residui rovesci al sud e sull'Abruzzo con vento teso da NNE, per il resto bel tempo. Temperature in aumento al nord e al centro.



da mercoledì 8 a giovedì 9 maggio: bel tempo ovunque, molto mite, specie al nord e sul Tirreno.



venerdì 10 maggio: temporali prefrontali su ovest Alpi e alte pianure del nord-ovest, bello altrove, salvo nuvolaglia su Liguria ed alta Toscana.



fine settimana 11-12 maggio: al nord e sulle centrali tirreniche nuvoloso con rovesci e temporali sparsi, in localizzazione domenica su nord-est, medio Adriatico, basso Lazio e Campania, calo termico.



lunedì 13 e martedì 14 maggio: tempo instabile su Lazio, Abruzzo, est Sardegna, meridione, con rovesci temporaleschi pomeridiani, bel tempo altrove, ventilato ovunque, fresco.