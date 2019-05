Meteo a 15 giorni: sarÃ  ESTATE ma con qualche temporale vagante

L'esplosione dell'estate con l'esordio di giugno sembra confermata, anche se rimarrà qualche modesto disturbo lungo le regioni adriatiche. Con l'anticiclone arriverà anche il caldo, che inizialmente si avvertirà soprattutto sulle regioni settentrionali e lungo il versante tirrenico, oltre che sulle zone interne sarde.



Qui la mappa del disagio da caldo prevista dal nostro modello per martedì 4 giugno:

Il dominio dell'anticiclone forse non sarà di quelli inossidabili come si ipotizzava stamane. La nuova emissione concede infatti spazio al tentativo delle saccature atlantiche di inserirsi da ovest entro sabato 8 giugno per tentare di spezzare l'egemonia dell'anticiclone con qualche temporale rinfrescante, come mostra in maniera eloquente questa mappa:

Statisticamente è una situazione già vista molto volte durante il periodo estivo: l'alta flette quel tanto che basta a consentire una "rinfrescata", specie al nord e in Adriatico e poi si ripropone abbastanza convinta. I passaggi di questi impulsi temporaleschi si ripetono a scadenza settimanale, in caso contrario, cioè se l'anticiclone persiste oltre questo intervallo di tempo, si comincia a parlare di anomalia pressoria.



Andiamo allora a vedere se questa anomalia potrebbe essere presente oppure no: l'idea è che l'alta pressione potrebbe dilazionare un po' questi passaggi c'è ma l'anomalia non risulta poi così marcata, dunque i periodi asciutti e "hot" non dovrebbero durare molto, guardate:

SINTESI PREVISIONALE da MARTEDI 4 a MARTEDI 11 GIUGNO:

martedì 4, mercoledì 5 e giovedì 6 giugno: soleggiato e caldo, con qualche punta di 30°C o leggermente superiore.



venerdì 7 e sabato 8 giugno: possibile passaggio temporalesco al nord e poi marginalmente anche in medio Adriatico, seguito da ventilazione gradevole di Maestrale, moderato calo termico.



domenica 9 e lunedì 10 giugno: ripristino di condizioni anticicloniche e bel tempo estivo, caldo moderato.



martedì 11 giugno: soleggiato e più caldo.