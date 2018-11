Meteo a 15 giorni: sapore d'inverno nella terza decade di novembre

La prima mappa che vi mostriamo è valida per la giornata di mercoledi 21 novembre; si tratta di una condizione barica quasi perfetta per avere nevicate a quote basse sulle regioni settentrionali, con l'ipotesi "neve in pianura" da valutare.

La distanza previsionale è impervia, di conseguenza il tutto deve essere valutato con una notevole dose di distacco . Tuttavia, quasi tutti i modelli contemplano, chi più chi meno, un'evoluzione di questo tipo.

L'aria fredda in arrivo da est potrebbe interagire con correnti più temperate di matrice mediterranea. Se questa tesi venisse portata a compimento, la terza decade del mese potrebbe esordire con un tempo molto diverso rispetto ad ora; freddo e neve si farebbero sentire su molte regioni italiane, segnatamente al nord e su parte del centro.

Notate la posizione che andrà ad occupare l'alta pressione con un massimo posizionato ad ovest dell'Islanda. Il suo bordo meridionale sarà un autentico invito alle correnti fredde orientali che lentamente dilagheranno sul nostro Continente portando sentori invernali un po' ovunque.

Venerdì 23 novembre (seconda mappa) l'attuale mitezza europea verrà soppiantata da condizioni di freddo anche severo sui settori orientali e sulla vicina Russia.

L'Italia verrà interessata in maniera più marginale, con il centro e il nord sotto temperature invernali. Il sud e le Isole non verranno colpite dall'aria fredda, ma avranno comunque condizioni di maltempo abbastanza spiccate.

Volgendo lo sguardo a prua e arrivando fino a martedi 27 novembre (terza mappa) notiamo una situazione quasi analoga; l'alta pressione seguiterà ad occupare lidi molto settentrionali e tutta l'Europa centro-orientale e parte dell'Italia sarà sotto temperature piuttosto basse accompagnate da condizioni di maltempo.

Insomma, anche in questa sede confermiamo che l'inverno sembra voglia dire la sua nella terza decade di novembre. Vedremo se le cose andranno realmente così...

Ti potrebbe interessare: http://www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/tutta-l-europa-sar-presto-avvolta-dal-freddo-guardate-la-mappa-all-interno-/76155/